Кубок Содружества по биатлону, 6-й этап, мужская эстафета: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 5 апреля, в Мурманске в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится мужская одиночная эстафета. Старт гонки запланирован на 13:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Эстафета. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Александр Поварницын – Ильназ Мухамедзянов (Россия-6)

2. Павел Белько – Антон Смольский (Беларусь-1)

3. Олег Домичек – Даниил Серохвостов (Россия-5)

4. Антон Бабиков – Александр Логинов (Россия-1)

5. Илья Авсеенко – Дмитрий Лазовский (Беларусь-2)