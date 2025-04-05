Бабиков и Логинов выиграли одиночную эстафету на этапе Кубка Содружества по биатлону

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Александр Логинов одержали победу в рамках мужской эстафеты на шестом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025. Второе место заняли также представители России Кирилл Бажин и Карим Халили. Замкнули тройку лидеров белорусские биатлонисты Павел Белько и Антон Смольский.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Эстафета. Мужчины:

1. Антон Бабиков – Александр Логинов (Россия-1) – 41.56,5.

2. Кирилл Бажин – Карим Халили (Россия-2) – отставание 29,9.

3. Павел Белько – Антон Смольский (Беларусь-1) +46,5.

4. Олег Домичек – Даниил Серохвостов (Россия-5) +1.04,9.

5. Илья Авсеенко – Дмитрий Лазовский (Беларусь-2) +1.05,1.