Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Бабиков и Логинов выиграли одиночную эстафету на этапе Кубка Содружества по биатлону

Бабиков и Логинов выиграли одиночную эстафету на этапе Кубка Содружества по биатлону
Комментарии

Российские биатлонисты Антон Бабиков и Александр Логинов одержали победу в рамках мужской эстафеты на шестом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025. Второе место заняли также представители России Кирилл Бажин и Карим Халили. Замкнули тройку лидеров белорусские биатлонисты Павел Белько и Антон Смольский.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Одиночная эстафета
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Эстафета. Мужчины:

1. Антон Бабиков – Александр Логинов (Россия-1) – 41.56,5.

2. Кирилл Бажин – Карим Халили (Россия-2) – отставание 29,9.

3. Павел Белько – Антон Смольский (Беларусь-1) +46,5.

4. Олег Домичек – Даниил Серохвостов (Россия-5) +1.04,9.

5. Илья Авсеенко – Дмитрий Лазовский (Беларусь-2) +1.05,1.

Материалы по теме
Виноваты судьи? Даниил Серохвостов вновь оказался в центре скандала!
Виноваты судьи? Даниил Серохвостов вновь оказался в центре скандала!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android