Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Динара Смольская возмутилась отсутствием призовых за участие в эстафете Кубка Содружества

Динара Смольская возмутилась отсутствием призовых за участие в эстафете Кубка Содружества
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Смольская возмутилась отсутствием призовых за участие в одиночной смешанной эстафете на шестом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Женщины. Одиночная эстафета
05 апреля 2025, суббота. 10:30 МСК
Окончено

«Союз биатлонистов России! Как так? Сегодня ребята и девчонки бегали за бесплатно! Ни рубля призовых денег, очень жаль. Призовые только за спринт и масс-старт положены, как нам сказали», — написала Смольская в телеграм-канале СмольSKIе.

Представительницы Беларуси Ксения Воробей и Динара Смольская заняли второе место в гонке. Победу одержали российские биатлонистки Виктория Сливко и Тамара Дербушева. Россиянки Анастасия Халили и Виктория Метеля замкнули тройку лидеров.

Материалы по теме
Сливко и Дербушева победили в одиночной эстафете в рамках Кубка Содружества в Мурманске
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android