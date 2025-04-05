Динара Смольская возмутилась отсутствием призовых за участие в эстафете Кубка Содружества

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, белорусская биатлонистка Динара Смольская возмутилась отсутствием призовых за участие в одиночной смешанной эстафете на шестом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025.

«Союз биатлонистов России! Как так? Сегодня ребята и девчонки бегали за бесплатно! Ни рубля призовых денег, очень жаль. Призовые только за спринт и масс-старт положены, как нам сказали», — написала Смольская в телеграм-канале СмольSKIе.

Представительницы Беларуси Ксения Воробей и Динара Смольская заняли второе место в гонке. Победу одержали российские биатлонистки Виктория Сливко и Тамара Дербушева. Россиянки Анастасия Халили и Виктория Метеля замкнули тройку лидеров.