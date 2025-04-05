В СБР ответили на жалобу Динары Смольской об отсутствии призовых за одиночные эстафеты

Исполнительный директор СБР Александр Пак прокомментировал недовольство со стороны олимпийской чемпионки 2018 года в эстафете белоруски Динары Смольской.

Смольская ранее заявила, что биатлонисты не получат «ни рубля призовых денег» за участие в смешанной одиночной эстафете на шестом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества – 2024/2025. Смольская с Ксенией Воробей заняла второе место в прошедшей гонке.

«У нас за одиночную женскую и мужскую эстафеты на Кубке Содружества предусмотрены такие же выплаты, как за смешанную одиночную эстафету. То есть призовой фонд вырос в два раза. Положение со всеми правилами проведения соревнований, в том числе и о том, какие будут призовые, было озвучено на собрании команд. Почему тренеры не довели эту информацию до спортсменов, я сказать не могу», — сказал Пак в беседе с редактором «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Отметим, что призовые за данную дисциплину действительно задокументированы СБР: