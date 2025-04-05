Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Как она даванула педаль в пол». Виктория Сливко — о Тамаре Дербушевой в победной эстафете

«Как она даванула педаль в пол». Виктория Сливко — о Тамаре Дербушевой в победной эстафете
Аудио-версия:
Комментарии

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в одиночной эстафете с Тамарой Дербушевой в рамках шестого этапа Кубка Содружества — 2024/2025.

— Эмоции просто нереальные. Вы видели сами, как я там прыгала на дистанции, помогала Томе толкаться на финише. Она нереальная просто сегодня. Отставала на заключительном круге, а потом смотрю — она включается, догоняет и обгоняет. И у меня просто взрыв эмоций.

— Словом, ментально помогли партнёрше?
— Все силы и энергию, которую могла отдать дистанционно, — отдала. Думаю, все согласятся, что круг вроде бы и лёгкий сегодня, но было очень тяжело. Не знаю почему. У меня были ощущения, что бегу 50 километров. Поэтому понимаю, что Тома где-то устала, а как она потом даванула педаль в пол и откуда взялись силы — я не знаю, — приводит слова Сливко «Тюменская арена».

Материалы по теме
Сливко и Дербушева победили в одиночной эстафете в рамках Кубка Содружества в Мурманске
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android