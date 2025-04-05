«Как она даванула педаль в пол». Виктория Сливко — о Тамаре Дербушевой в победной эстафете

Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в одиночной эстафете с Тамарой Дербушевой в рамках шестого этапа Кубка Содружества — 2024/2025.

— Эмоции просто нереальные. Вы видели сами, как я там прыгала на дистанции, помогала Томе толкаться на финише. Она нереальная просто сегодня. Отставала на заключительном круге, а потом смотрю — она включается, догоняет и обгоняет. И у меня просто взрыв эмоций.

— Словом, ментально помогли партнёрше?

— Все силы и энергию, которую могла отдать дистанционно, — отдала. Думаю, все согласятся, что круг вроде бы и лёгкий сегодня, но было очень тяжело. Не знаю почему. У меня были ощущения, что бегу 50 километров. Поэтому понимаю, что Тома где-то устала, а как она потом даванула педаль в пол и откуда взялись силы — я не знаю, — приводит слова Сливко «Тюменская арена».