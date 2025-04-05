Жанмонно — о Пройс: Франциска действительно прекрасный человек, добрая, талантливая

Французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась эмоциями, которые испытала после падения в последней гонке Кубка мира — 2024/2025, где проиграла борьбу за «Большой хрустальный глобус» немке Франциске Пройс.

«Я не могу объяснить, что происходит у меня в голове, когда я бегу гонку. Это своего рода туннель, где я не вижу ничего, кроме финишной черты. Когда я упала, я этого не осознала. А потом мне пришлось пробежать самые ужасные 500 метров в моей жизни. Я не понимала, как они могли так глупо ускользнуть от меня.

Позже той ночью я много плакала. Но не на финишной прямой, потому что Франциска действительно прекрасный человек. Она добрая, талантливая, и в её жизни не было ни намека на антиспортивное поведение», — приводит слова Жанмонно Ski-Nordique.