«У меня нет никаких сожалений или разочарований». Симон — об итогах сезона-2024/2025

Французская биатлонистка, 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон подвела свои итоги сезона-2024/2025.

«Большой глобус» не был моей целью. С самого начала сезона я в глубине души чувствовала, что у меня нет всех возможностей для борьбы за общий зачёт. Особенно ментально. Чтобы бороться за «Большой глобус», нужно быть уверенной в себе на протяжении всего сезона, а у меня это не получалось.

У меня были некоторые трудности во время подготовки, и, честно говоря, не думала, что у меня будет такой хороший сезон. Так что очень довольна этой прекрасной зимой, и у меня нет никаких сожалений или разочарований.

Физически я была не в лучшем состоянии из-за неудачной подготовки. Начала сезон не с лучшей стороны и знала, что мне понадобится несколько соревнований, чтобы найти правильный ритм. После этого чувствовала себя довольно уставшей психологически, что заставило меня изменить подход к делу.

В целом думаю, что это был отличный сезон для обучения и очень требовательный, который, надеюсь, принесёт мне много пользы в оставшейся части моей карьеры», — приводит слова Симон Ski-Nordique.