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Кубок Содружества, 6-й этап, мужской масс-старт: во сколько начало, где смотреть

Кубок Содружества, 6-й этап, мужской масс-старт: во сколько начало, где смотреть
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Сегодня, 6 апреля, в Мурманске в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится мужской масс-старт. Старт гонки запланирован на 14:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Масс-старт 15 км
06 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Масс-старт. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Антон Смольский (Беларусь).

2. Карим Халили.

3. Эдуард Латыпов.

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

5. Антон Бабиков.

6. Евгений Сидоров.

7. Александр Поварницын.

8. Александр Корнев.

9. Кирилл Бажин.

10. Никита Поршнев.

11. Александр Логинов.

12. Максим Воробей (Беларусь).

14. Степан Данилов (Беларусь).

16. Даниил Серохвостов.

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