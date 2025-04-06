Анастасия Халили выиграла масс‑старт на этапе Кубка Содружества в Мурманске

Российская биатлонистка Анастасия Халили выиграла масс‑старт в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 в Мурманске. Она преодолела дистанцию за 39.58,7 секунды. Второе место заняла Виктория Метеля, которая отстала от лидера на 23,1. Замкнула тройку лидеров Ирина Казакевич (+37,6).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Масс-старт. Женщины:

1. Анастасия Халили – 39.58,7 (2 промаха).

2. Виктория Метеля – отставание 23,1 (1).

3. Ирина Казакевич +37,6 (2).

4. Виктория Сливко +41,4 (2).

5. Светлана Миронова +51,7 (2).

6. Тамара Дербушева +1.20,4 (2).

7. Инна Терещенко +1.40,3 (2).

8. Анастасия Гришина +1.45,6 (2).