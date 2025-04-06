Анастасия Халили выиграла масс‑старт на этапе Кубка Содружества в Мурманске
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Российская биатлонистка Анастасия Халили выиграла масс‑старт в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 в Мурманске. Она преодолела дистанцию за 39.58,7 секунды. Второе место заняла Виктория Метеля, которая отстала от лидера на 23,1. Замкнула тройку лидеров Ирина Казакевич (+37,6).
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Женщины. Масс-старт 12.5 км
06 апреля 2025, воскресенье. 12:45 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Россия
39:58.7
2
Виктория Метеля
Россия
+23.1
3
Ирина Казакевич
Россия
+37.6
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Масс-старт. Женщины:
1. Анастасия Халили – 39.58,7 (2 промаха).
2. Виктория Метеля – отставание 23,1 (1).
3. Ирина Казакевич +37,6 (2).
4. Виктория Сливко +41,4 (2).
5. Светлана Миронова +51,7 (2).
6. Тамара Дербушева +1.20,4 (2).
7. Инна Терещенко +1.40,3 (2).
8. Анастасия Гришина +1.45,6 (2).
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