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Виктория Сливко выиграла общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025

Виктория Сливко выиграла общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025
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Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. Второе место заняла Динара Смольская из Беларуси. Тройку сильнейших замкнула россиянка Тамара Дербушева.

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Итоговое положение. Женщины:

1. Виктория Сливко (Россия) — 1804 очка.

2. Динара Смольская (Беларусь) — 1765.

3. Тамара Дербушева (Россия) — 1749.

4. Наталия Шевченко (Россия) — 1742.

5. Анастасия Халили (Россия) — 1683.

6. Ирина Казакевич (Россия) — 1683

7. Анастасия Шевченко (Россия) — 1652.

8. Анна Сола (Беларусь) — 1522.

9. Кристина Резцова (Россия) — 1446.

10. Елизавета Каплина (Россия) — 1396.

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