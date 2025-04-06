Российская биатлонистка Виктория Сливко выиграла общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. Второе место заняла Динара Смольская из Беларуси. Тройку сильнейших замкнула россиянка Тамара Дербушева.
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Итоговое положение. Женщины:
1. Виктория Сливко (Россия) — 1804 очка.
2. Динара Смольская (Беларусь) — 1765.
3. Тамара Дербушева (Россия) — 1749.
4. Наталия Шевченко (Россия) — 1742.
5. Анастасия Халили (Россия) — 1683.
6. Ирина Казакевич (Россия) — 1683
7. Анастасия Шевченко (Россия) — 1652.
8. Анна Сола (Беларусь) — 1522.
9. Кристина Резцова (Россия) — 1446.
10. Елизавета Каплина (Россия) — 1396.