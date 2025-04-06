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Халили стал победителем масс-старта на этапе Кубка Содружества. Серохвостов — 22-й

Халили стал победителем масс-старта на этапе Кубка Содружества. Серохвостов — 22-й
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Биатлонист Карим Халили выиграл мужской масс-старт в рамках шестого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025. Он преодолел дистанцию за 38.25,4. Второе место занял Антон Бабиков, который отстал от лидера на 10,4 секунды. Замкнул тройку лидеров Евгений Сидоров (+25,5).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Масс-старт 15 км
06 апреля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Россия
38:25.4
2
Антон Бабиков
Россия
+10.4
3
Евгений Сидоров
Россия
+25.5

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, шестой этап, Мурманск. Масс-старт. Мужчины:

1. Карим Халили – 38.25,4 (0 промахов).

2. Антон Бабиков – отставание 10,4 (2).

3. Евгений Сидоров +25,5 (1).

4. Антон Смольский (Беларусь) +37,1 (2).

5. Кирилл Стрельцов +39,8 (1).

6. Илья Авсеенко (Беларусь) +45,3 (1).

7. Кирилл Бажин +49,7 (2).

8. Вячеслав Малеев +50,0 (4)…

22. Даниил Серохвостов +3.31,6 (6).

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