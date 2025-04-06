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«Не нахожу мотивации». Бабиков высказался о возможном завершении карьеры

«Не нахожу мотивации». Бабиков высказался о возможном завершении карьеры
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Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков заявил, что не думает о завершении карьеры. Спортсмен признался, что станет уделять меньше времени подготовке к будущим стартам.

«Завершать карьеру пока не буду, но подготовке уже меньше буду уделять внимание, потому что я не нахожу мотивации уже через две недели ехать на сборы», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

Ранее Антон Бабиков и Александр Логинов одержали победу в рамках мужской эстафеты на шестом этапе Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 6, Мурманск
Мужчины. Одиночная эстафета
05 апреля 2025, суббота. 13:00 МСК
Окончено

Отметим, что Бабиков попал в предварительный (расширенный) список кандидатов в сборную России по биатлону на будущий сезон-2025/2026.

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