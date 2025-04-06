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Сливко: Серохвотов не раздолбай, нелепые случаи происходят из‑за невнимательности

Сливко: Серохвотов не раздолбай, нелепые случаи происходят из‑за невнимательности
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Российская биатлонистка Виктория Сливко высказалась о Данииле Серохвостове, который не принял участия в спринте в финале Кубка Содружества по биатлону из-за того, что не успел пройти материальный контроль.

«Я не скажу, что Серохвотов прямо раздолбай. Он относится ко всему с пониманием, ко всему готовится с трепетом. Все эти нелепые случаи происходят из‑за маленькой невнимательности», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Серохвостов опоздал на материальный контроль, а потом в интервью заявил о предвзятом отношении со стороны судей, которые не пошли навстречу и не допустили его до спринтерской гонки.

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