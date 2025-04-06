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Антон Смольский во второй раз подряд выиграл общий зачёт Кубка Содружества

Антон Смольский во второй раз подряд выиграл общий зачёт Кубка Содружества
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Белорусский биатлонист Антон Смольский второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1919 очков. Второе место по итогам сезона занял Карим Халили, который заработал 1726 баллов. Тройку сильнейших замкнул Антон Бабиков (1573).

Биатлон. Кубок Содружества. Общий зачёт. Мужчины. Итоговое положение:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 1919 очков.

2. Карим Халили (Россия) — 1726.

3. Антон Бабиков (Россия) — 1573.

4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1563.

5. Евгений Сидоров (Россия) — 1559.

6. Эдуард Латыпов (Россия) — 1502.

7. Александр Поварницын (Россия) — 1430.

8. Кирилл Бажин (Россия) — 1364.

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