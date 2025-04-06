Антон Смольский во второй раз подряд выиграл общий зачёт Кубка Содружества

Белорусский биатлонист Антон Смольский второй раз подряд стал победителем общего зачёта Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1919 очков. Второе место по итогам сезона занял Карим Халили, который заработал 1726 баллов. Тройку сильнейших замкнул Антон Бабиков (1573).
Биатлон. Кубок Содружества. Общий зачёт. Мужчины. Итоговое положение:
1. Антон Смольский (Беларусь) — 1919 очков.
2. Карим Халили (Россия) — 1726.
3. Антон Бабиков (Россия) — 1573.
4. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1563.
5. Евгений Сидоров (Россия) — 1559.
6. Эдуард Латыпов (Россия) — 1502.
7. Александр Поварницын (Россия) — 1430.
8. Кирилл Бажин (Россия) — 1364.