Андрей Падин перейдёт на работу в мужскую сборную России по биатлону

Тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин с сезона-2025/2026 начнёт работать в мужской команде. Об этом сообщил глава союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Планируем, что в следующем сезоне в мужской сборной России вместе с Юрием Каминским будет работать Андрей Падин», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Андрей Падин — заслуженный тренер России по биатлону. С 2023 года работает помощником старшего тренера женской сборной России, ранее трудился в национальной команде Беларуси и мужской сборной России. Как и Каминский, Падин специализируется на функциональной подготовке биатлонистов.