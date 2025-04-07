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Андрей Падин перейдёт на работу в мужскую сборную России по биатлону

Андрей Падин перейдёт на работу в мужскую сборную России по биатлону
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Тренер женской сборной России по биатлону Андрей Падин с сезона-2025/2026 начнёт работать в мужской команде. Об этом сообщил глава союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

«Планируем, что в следующем сезоне в мужской сборной России вместе с Юрием Каминским будет работать Андрей Падин», — приводит слова Майгурова «Матч ТВ».

Андрей Падин — заслуженный тренер России по биатлону. С 2023 года работает помощником старшего тренера женской сборной России, ранее трудился в национальной команде Беларуси и мужской сборной России. Как и Каминский, Падин специализируется на функциональной подготовке биатлонистов.

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