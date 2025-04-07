«Полгода назад это было трудно представить». Тренер Франции — о выступлениях Осеан Мишлон

Тренер женской сборной Франции по биатлону Сирил Бурде подвел итоги сезона и поделился мнением об открытии этого сезона — биатлонистке Осеан Мишлон.

«Учитывая то, как она начинала сезон шесть месяцев назад, никто не поставил бы на неё. Но когда ты видишь, как она шаг за шагом выстраивала этот сезон и то, какую форму ей удавалось поддерживать всю зиму — это тот результат, который всё покрывает», — сказал тренер в интервью журналу Nordic Magazine.

В начале сезона-2024/2025 Мишлон заняла только 34-е место на этапе Кубка мира в Ле Гран Борнан, что стало для неё худшим результатом. На последующих же этапах она 13 раз входила в десятку лучших.

Лучшим результатом сезона французской биатлонистки стало личное серебро в масс-старте на чемпионате мира. А по итогам сезон Мишлон была признана лучшей молодой биатлонисткой мира до 23 лет.