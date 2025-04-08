Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Нормально сиял». Даниил Серохвостов по 10-балльной шкале оценил для себя сезон-2024/2025

«Нормально сиял». Даниил Серохвостов по 10-балльной шкале оценил для себя сезон-2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион страны в спринте 25-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов подвёл итоги своего выступления в сезоне-2024/2025.

«Отличный сезон выдался, но концовка тяжёлая. Думаю, если бы не переболел, было бы попроще. Это был хороший сезон, наверное, 8 из 10. Много побед и пьедесталов, нормально сиял по сезону, всё отлично», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Отметим, что Серохвостов претендовал на первое место в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона. За такое достижение спортсмену полагается 1 млн рублей призовыми. Однако в концовке сезона Даниил уступил эту позицию Кариму Халили.

«Рад был бороться с тобой за Кубок. Заслуженная победа. В следующем сезоне возьму реванш», — обратился в социальных сетях Серохвостов к Халили.

Материалы по теме
Халили отобрал у Серохвостова миллион! Как закончился сезон в российском биатлоне
Халили отобрал у Серохвостова миллион! Как закончился сезон в российском биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android