«Нормально сиял». Даниил Серохвостов по 10-балльной шкале оценил для себя сезон-2024/2025

Чемпион страны в спринте 25-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов подвёл итоги своего выступления в сезоне-2024/2025.

«Отличный сезон выдался, но концовка тяжёлая. Думаю, если бы не переболел, было бы попроще. Это был хороший сезон, наверное, 8 из 10. Много побед и пьедесталов, нормально сиял по сезону, всё отлично», — приводит слова Серохвостова «Матч ТВ».

Отметим, что Серохвостов претендовал на первое место в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона. За такое достижение спортсмену полагается 1 млн рублей призовыми. Однако в концовке сезона Даниил уступил эту позицию Кариму Халили.

«Рад был бороться с тобой за Кубок. Заслуженная победа. В следующем сезоне возьму реванш», — обратился в социальных сетях Серохвостов к Халили.