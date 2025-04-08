«Она заслуживает этого». Жанмонно — о победе Пройс в общем зачёте Кубка мира

Французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась своими ощущениями от драматичного финала этого сезона в Кубке мира и от победы немки Франциски Пройс в общем зачёте турнира.

«Она хороший человек, и она этого заслуживает. Франциска тоже пережила трудные моменты, у неё были свои проблемы со здоровьем. Она гораздо дольше, чем я, участвует в соревнованиях, и она невероятно трогательная, очень добрая, никогда не жульничала во время гонок. Так что моя реакция на её победу вполне нормальная. Думаю, она бы поступила так же в обратной ситуации, и моё падение в последней гонке — оно ведь не было специальным, просто так получилось. Это была моя ошибка», — приводит слова биатлонистки Eurosport.

Напомним, французская биатлонистка лишилась возможности завоевать «Большой хрустальный глобус», допустив падение на последнем километре финальной гонки сезона в норвежском Хольменколлене. В итоговом общем зачёте Кубка мира — 2024/2025 она заняла вторую строчку, уступив Пройс 20 очков.