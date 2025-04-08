«Я бы поступил точно так же». Симон Фуркад — о решении не ставить Жаклена в эстафету на ЧМ

Тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад поделился мнением о том, что повлияло на решение не ставить Эмильена Жаклена в эстафетную гонку на чемпионате мира, который проходил в феврале в швейцарском Ленцерхайде.

«Вывести его из эстафеты было непростым решением. После трёх гонок он не находился в хорошей динамике. Я довольно хорошо его знаю и понимаю, что для него может быть сложно быстро восстановиться в краткосрочной перспективе. Нужно было принять решение и довериться Эмильену Клоду. Это был решительный выбор, но я нахожусь здесь для того, чтобы принимать такие решения, и личные отношения не должны влиять на это. Это было правильное решение, и если бы мне пришлось поступить так снова, то я бы поступил точно так же», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Напомним, французская эстафетная четвёрка завоевала серебро на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде, уступив сборной Норвегии почти 42 секунды на финише гонки. Бронзовые награды завоевали биатлонисты Германии.