Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

42-летняя Кайса Мякяряйнен стала сильнейшей в лыжном марафоне на 60 км

42-летняя Кайса Мякяряйнен стала сильнейшей в лыжном марафоне на 60 км
Кайса Мякяряйнен
Комментарии

42-летняя финская биатлонистка, трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира Кайса Мякяряйнен одержала победу в лыжном марафоне на 60 км в Лаппонии (Финляндия). Гонка проходила в свободном стиле, сообщает Iltalehti.

Титулованная спортсменка преодолела дистанцию за 2:41.54,2, а ставшая второй Йонна Вестениус проиграла лидеру 22 минуты. Среди всех участников марафона Мякяряйнен заняла девятое место, уступив супругу Вилле Ноусиайнену 17 секунд.

Ранее Мякяряйнен выиграла спринт на 7,5 км на чемпионате Финляндии по биатлону 2025 года. Она преодолела дистанцию за 22.27,5 и не допустила промахов. На втором месте оказалась действующая спортсменка Суви Минккинен с отставанием +1.16,9 и двумя промахами.

Материалы по теме
«Это я запомню навсегда». Кайса Мякяряйнен назвала лучшую гонку сезона-2024/2025
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android