42-летняя Кайса Мякяряйнен стала сильнейшей в лыжном марафоне на 60 км

42-летняя финская биатлонистка, трёхкратная победительница общего зачёта Кубка мира Кайса Мякяряйнен одержала победу в лыжном марафоне на 60 км в Лаппонии (Финляндия). Гонка проходила в свободном стиле, сообщает Iltalehti.

Титулованная спортсменка преодолела дистанцию за 2:41.54,2, а ставшая второй Йонна Вестениус проиграла лидеру 22 минуты. Среди всех участников марафона Мякяряйнен заняла девятое место, уступив супругу Вилле Ноусиайнену 17 секунд.

Ранее Мякяряйнен выиграла спринт на 7,5 км на чемпионате Финляндии по биатлону 2025 года. Она преодолела дистанцию за 22.27,5 и не допустила промахов. На втором месте оказалась действующая спортсменка Суви Минккинен с отставанием +1.16,9 и двумя промахами.