Поварницын заявил, что российские биатлонисты способны попадать в топ-10 на Кубке мира

Призёр этапа Кубка мира по биатлону Александр Поварницын заявил, что российские биатлонисты могут рассчитывать на попадание в топ-10 финишного протокола гонок на международных стартах.

«Иногда смотрю за международными стартами. Там очень сильные ребята, но уровень наших ребят – топ-10 международных стартов, а могут и побороться за призовые места. В скорострельности единицы выделяются. За что я бы боролся на международных стартах? Если прохожу спринт с двумя нулями, чего в этом сезоне не было ни разу, то я вполне способен оставаться в топ-10 или в топ-15», – приводит слова биатлониста Metaratings.

В общем зачёте Кубка России — 2024/2025 Поварницын занял восьмое место, набрав 392 очка.