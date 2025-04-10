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Жюстин Бреза-Буше победила в лыжной гонке на Кубке пяти наций

Жюстин Бреза-Буше победила в лыжной гонке на Кубке пяти наций
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Французская биатлонистка приняла участие в гонке на 5 км по окончании сезона, которая состоялась в рамках Кубка пяти наций. Также в этой гонке приняли участие спортсмены из Швейцарии, Германии, Италии и Австрии.

Кубок пяти наций по лыжным видам спорта, лыжная гонка, 5 км

  1. Жюстин Бреза-Буше (Франция) — 14.03,75.
  2. Катерина Ганц (Италия) +5,67.
  3. Лаура Гиммлер (Германия) +14,19.
  4. Франческа Франки (Италия) +16,99.
  5. Мелисса Галь (Франция) +17,72.
  6. Айта Гаспарин (Швейцария) +20,87.

Традиционные соревнования Кубок пяти наций объединяют спортсменов из пяти стран — Франции, Италии, Швейцарии, Германии и Австрии. Участие принимают как представители лыжных гонок, так и биатлона, что делает турнир особенным и интересным с точки зрения сравнения уровней подготовки в разных дисциплинах.

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