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Тренер сборной Франции Бурде рассказал, как Жанне Ришар раскрыть свой потенциал

Тренер сборной Франции Бурде рассказал, как Жанне Ришар раскрыть свой потенциал
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Главный тренер сборной Франции Сирил Бурде поделился своими впечатлениями о перспективах развития французской биатлонистки Жанны Ришар.

«Я думаю, что она не полностью реализует свой потенциал на лыжне — она точно способна ехать быстрее. У неё есть множество моментов, которые нужно улучшать, будь то техника или ведение самой гонки. Есть много вещей, о которых я думаю и в которых ей ещё предстоит серьёзно прогрессировать. Тем не менее, несмотря на всё это, она завершила сезон на шестой строчке общего зачёта, и это, скорее, хороший знак», — приводит слова Бурде Nordicmag.

Обладательницей «Большого хрустального глобуса» сезона-2024/2025 стала немецкая биатлонистка Франциска Пройс. Она всего на 20 очков обошла в общем зачёте француженку Лу Жанмонно.

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