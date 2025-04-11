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«У Каролин другие пожелания». В сборной Норвегии отреагировали на решение Кноттен

«У Каролин другие пожелания». В сборной Норвегии отреагировали на решение Кноттен
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Норвежская биатлонистка Каролин Оффигстад Кноттен не вошла в состав тренировочных групп национальной сборной для летней подготовки. Она будет тренироваться летом под руководством Роджера Груббена, её тренера в годы юниорской карьеры.

«Чтобы всё работало, нужно, чтобы наши спортсмены на 100% поддерживали программу, разработанную тренерским штабом. Нужно доверие, и, оказывается, у Каролин другие пожелания, отличные от наших», — сообщил руководитель норвежской команды Пер Арне Ботнан в эфире канала TV2.

В сезоне Кубка мира — 2024/2025 30-летняя норвежская биатлонистка заняла 14-ю строчку общего зачёта. Победительницей общего зачёта этого сезона стала немка Франциска Пройс.

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