Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Виктор Майгуров: в следующем сезоне будет меньше гонок из-за Олимпиады-2026

Виктор Майгуров: в следующем сезоне будет меньше гонок из-за Олимпиады-2026
Виктор Майгуров
Комментарии

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об особенностях календаря на предстоящий сезон-2025/2026 с учётом Олимпиады-2026 в Милане (Италии).

– Губерниев критиковал календарь за то, что было обилие стартов и не на всех гонках был сильнейший состав. Каким будет календарь в следующем сезоне?
– В следующем сезоне будет меньше на пять-шесть гонок. Не из-за критики, а потому что следующий сезон – олимпийский.

– Каким будет план по российским стартам в случае возвращения?
– Все решения будем принимать исходя из того, что лучше для российского биатлона, — приводит слова Майгурова Metaratings.

Материалы по теме
Глава СБР Майгуров заявил, что не видит разницы в кандидатах МОК для России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android