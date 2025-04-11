Виктор Майгуров: в следующем сезоне будет меньше гонок из-за Олимпиады-2026

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал об особенностях календаря на предстоящий сезон-2025/2026 с учётом Олимпиады-2026 в Милане (Италии).

– Губерниев критиковал календарь за то, что было обилие стартов и не на всех гонках был сильнейший состав. Каким будет календарь в следующем сезоне?

– В следующем сезоне будет меньше на пять-шесть гонок. Не из-за критики, а потому что следующий сезон – олимпийский.

– Каким будет план по российским стартам в случае возвращения?

– Все решения будем принимать исходя из того, что лучше для российского биатлона, — приводит слова Майгурова Metaratings.