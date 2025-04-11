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Губерниев — о Вяльбе: после рекорда Овечкина она бы и его накрыла одеяльцем

Губерниев — о Вяльбе: после рекорда Овечкина она бы и его накрыла одеяльцем
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе за развитие этого вида спорта в России.

«Нужно смотреть за развитием лыж в стране. Вяльбе в интервью сказала, что в лыжах далеко не всё хорошо на местах. Она только открыла глаза? Развивать лыжи – её дело в том числе. Детей в секции надо завлекать не только Большуновым, но и созданными для них условиями. Есть такая профессия: укрывать спортсменов одеялами, Вяльбе в этом преуспела. После рекорда Овечкина она бы и его накрыла одеяльцем, но не успела доехать до ледовой арены за океаном. Надо сконцентрироваться на развитии лыж в стране», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

Ранее Елена Вяльбе сделала резонансный поцелуй с журналистом Андреем Романовым в прямом эфире «Матч ТВ». Он случился во время интервью перед началом спринтерских гонок в финале Кубка России — 2024/2025 в Кировске. Напомним, в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, став лучшим снайпером в истории лиги.

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