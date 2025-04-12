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Виктория Сливко — о Кубке мира: сейчас намного лучше могла бы там выступать

Виктория Сливко — о Кубке мира: сейчас намного лучше могла бы там выступать
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Российская биатлонистка Виктория Сливко рассказала о своём желании выступать на международных соревнованиях.

«Мне осталось бегать год‑два, но, несмотря на это, я всё равно хочу выступить на Кубке мира, потому что, когда я там соревновалась раньше, я абсолютно была не готова. Я анализировала, с кем я готовилась, как готовилась. Вспоминаю и думаю, почему я раньше не попала к Андрею Викторовичу [Падину]. Возможно, всё было бы по‑другому. Но сейчас мы, конечно, не можем утверждать, что могло быть все по‑другому, однако всё‑таки сейчас я показываю свой лучший ход. Как я бежала раньше и как бегу сейчас — это просто небо и земля. Тогда я бегала тихо, поэтому никуда не попадала. Сейчас я думаю, что намного лучше могла бы там выступать», — сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ».

30-летняя Сливко — мастер спорта международного класса, чемпионка Европы (2016), чемпионка мира среди девушек (2013).

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