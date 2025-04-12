«По трофеям у нас 50/50». Президент СБР — о борьбе России и Беларуси в Кубке Содружества

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подвёл итоги сезона-2024/2025 в Кубке Содружества.

— Виктор Викторович, очередной сезон завершён, и в Кубке Содружества вновь паритет — по одному трофею взяли белорусский и российский спортсмены. Как вы охарактеризуете этот год?

— Если говорить о наградах, лично для меня этот результат очень правильный: по трофеям у нас 50 на 50. Но это не самое главное. Главное, что наши спортсмены в жёстких условиях отстранения имеют возможность соревноваться на самом высоком уровне. А СБР совместно с белорусской федерацией смогли обеспечить для наших спортсменов подготовку и сильную конкуренцию. Это очень важно, поскольку и наша сборная, и сборная Беларуси продолжает целенаправленную подготовку к Олимпийским играм. Как минимум к ближайшим, — приводит слова Майгурова Sport5.by.

Напомним, победителем общего зачёта Кубка Содружества среди мужчин стал белорусский биатлонист Антон Смольский. Россиянка Виктория Сливко стала победительницей в женском турнире.