Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«По трофеям у нас 50/50». Президент СБР — о борьбе России и Беларуси в Кубке Содружества

«По трофеям у нас 50/50». Президент СБР — о борьбе России и Беларуси в Кубке Содружества
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подвёл итоги сезона-2024/2025 в Кубке Содружества.

— Виктор Викторович, очередной сезон завершён, и в Кубке Содружества вновь паритет — по одному трофею взяли белорусский и российский спортсмены. Как вы охарактеризуете этот год?
— Если говорить о наградах, лично для меня этот результат очень правильный: по трофеям у нас 50 на 50. Но это не самое главное. Главное, что наши спортсмены в жёстких условиях отстранения имеют возможность соревноваться на самом высоком уровне. А СБР совместно с белорусской федерацией смогли обеспечить для наших спортсменов подготовку и сильную конкуренцию. Это очень важно, поскольку и наша сборная, и сборная Беларуси продолжает целенаправленную подготовку к Олимпийским играм. Как минимум к ближайшим, — приводит слова Майгурова Sport5.by.

Напомним, победителем общего зачёта Кубка Содружества среди мужчин стал белорусский биатлонист Антон Смольский. Россиянка Виктория Сливко стала победительницей в женском турнире.

Материалы по теме
Всем всё доказала. Как Виктория Сливко стала лидером российского биатлона
Всем всё доказала. Как Виктория Сливко стала лидером российского биатлона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android