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«Я больше им не доверяю». Кноттен — о тренерах норвежской сборной

«Я больше им не доверяю». Кноттен — о тренерах норвежской сборной
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Норвежская биатлонистка Каролин Оффигстад Кноттен поделилась своим мнением насчёт решения тренерского штаба сборной Норвегии не включать её в состав летних групп для подготовки к сезону-2025/2026.

«Я больше им не доверяю, чувствую, что они мне лгут. Я спрашиваю их напрямую: «Вы что, не хотите видеть меня в команде?» Они отвечают: «Конечно, хотим». Я разговаривала со Сверре (Хубер-Кос, тренер. — Прим. «Чемпионата»), он сказал, что мы обсудим условия и сроки, которые будут у меня, чтобы принять решение, но так и не даёт мне ни условий, ни сроков.

Они показали план подготовки в олимпийском сезоне. Я задала им вопросы, потому что мне важно понимать философию, какие планы по развитию, какой опыт они получили в этом сезоне и что собираются изменить к следующему. Вероятно, эти вопросы и стали причиной того, что они почувствовали, что я не доверяю им и не верю на 100%. Поэтому и приняли решение не брать меня в команду», — приводит слова Кноттен NRK.

По итогам Кубка мира — 2024/2025 30-летняя норвежская биатлонистка заняла 14-ю строчку общего зачёта. Победительницей сезона стала немка Франциска Пройс.

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