«Здорово видеть его на таком уровне». Симон Фуркад — о прошедшем сезоне Клода

Тренер сборной Франции по биатлону Симон Фуркад поделился своими впечатлениями от выступления Эмильена Клода в прошедшем сезоне-2024/2025.

«Он часто показывал хорошие результаты на лыжероллерах и иногда в начале сезона, но ему не удавалось закрепиться, поэтому он постоянно колебался вверх-вниз. Сейчас же очень приятно видеть, как он с начала сезона находится в лучших условиях, чтобы бороться. Это позволило ему обрести уверенность и завоевать первый подиум. Это здорово — видеть его на таком уровне, если учитывать, что у нас не так много кадров по сравнению, например, с Норвегией. Знать, что мы можем опереться на пятого сильного спортсмена — это просто великолепно», — приводит слова Фуркада Nordic Magazine.

Напомним, в прошедшем биатлонном сезоне Эмильен Клод занял 21-ю строчку общего зачёта Кубка мира и стал серебряным призёром чемпионата мира — 2025 в мужской эстафетной гонке 4х7,5 км.