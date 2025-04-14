Виттоцци: пыталась держаться до декабря, но моя спина не выдержала

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци рассказала, как ощущала себя после того, как не смогла провести в этом сезоне ни одной гонки.

«В ноябре произошёл инцидент, который полностью меня выбил из колеи. Я пыталась держаться до декабря, но моя спина не выдержала — боли были действительно сильные. Проводить посредственный сезон, не имея возможности показать свой потенциал на 100%, не имело особого смысла, ведь времени на восстановление уже не осталось. Конечно, пропустить сезон и наблюдать за всем с дивана — это было впервые для меня, и я находилась в растерянности, потому что это было очень тяжело», — приводит слова биатлонистки Nordiс Magazine.

Напомним, Лиза Виттоцци была победительницей общего зачета Кубка мира – 2023/2024. В сезоне-2024/2025 общий зачет Кубка мира выиграла немка Франциска Пройс.