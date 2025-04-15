Селина Гротиан рассказала о вкладе Франциски Пройс в общий успех сборной Германии

Немецкая биатлонистка бронзовый призёр чемпионатов мира Селина Гротиан рассказала о вкладе соотечественницы Франциски Пройс в атмосферу в сборной Германии.

«Франци обладает большим опытом и всегда подкидывает идеи, как улучшить нас: она очень заинтересована и помогает руководить командой. Молодые спортсмены приносят свежую и более расслабленную энергию, которая уравновешивает всё. Это хорошее сочетание, и я думаю, что мы поощряем друг друга к прогрессу.

Мне ещё многое предстоит улучшить, особенно в стрельбе. Я планирую купить себе новую винтовку и поработать над своим положением лёжа, чтобы добиться стабильности и эффективности. Моя главная цель — просто стать лучше. Если мне это удастся, я буду очень счастлива», — приводит слова биатлонистки пресс-служба IBU.

31-летняя Франциска Пройс — двукратная чемпионка мира, в этом сезоне впервые стала обладательницей Кубка мира.