Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Селина Гротиан рассказала о вкладе Франциски Пройс в общий успех сборной Германии

Селина Гротиан рассказала о вкладе Франциски Пройс в общий успех сборной Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкая биатлонистка бронзовый призёр чемпионатов мира Селина Гротиан рассказала о вкладе соотечественницы Франциски Пройс в атмосферу в сборной Германии.

«Франци обладает большим опытом и всегда подкидывает идеи, как улучшить нас: она очень заинтересована и помогает руководить командой. Молодые спортсмены приносят свежую и более расслабленную энергию, которая уравновешивает всё. Это хорошее сочетание, и я думаю, что мы поощряем друг друга к прогрессу.

Мне ещё многое предстоит улучшить, особенно в стрельбе. Я планирую купить себе новую винтовку и поработать над своим положением лёжа, чтобы добиться стабильности и эффективности. Моя главная цель — просто стать лучше. Если мне это удастся, я буду очень счастлива», — приводит слова биатлонистки пресс-служба IBU.

31-летняя Франциска Пройс — двукратная чемпионка мира, в этом сезоне впервые стала обладательницей Кубка мира.

Материалы по теме
Биатлонистка Селина Гротиан назвала две самые запоминающиеся гонки прошедшего сезона
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android