СБР утвердил список биатлонистов-кандидатов в основной и резервный составы сборных России

На прошедшем исполкоме Союза биатлонистов России были утверждены списки биатлонистов-кандидатов в основной и резервный составы сборных России, сообщает официальный сайт СБР.

В списках спортсменов-кандидатов в основной и резервный составы сборных команд России по биатлону числится по 24 человека как у мужчин, так и у женщин (16 — в основном, 8 — в резервном. — Прим. «Чемпионата»).

У мужчин в основной состав сборной вошли Карим Халили, Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Рустам Каюмов, Никита Поршнев, Александр Логинов, Антон Бабиков, Александр Корнев, Евгений Сидоров, Иван Колотов, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Вячеслав Малеев, Сергей Коновалов, Михаил Стребко.

В резервный состав были включены Даниил Усов, Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Ярослав Конкин, Никита Малюгин, Роман Канаровский, Егор Прокудин, Денис Иродов.

У женщин в основной состав сборной вошли Виктория Сливко, Наталия Шевченко, Тамара Дербушева, Анастасия Халили, Кристина Резцова, Ирина Казакевич, Полина Плюснина, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Светлана Миронова, Екатерина Мошкова, Анастасия Гришина, Юлия Шеллер, Анастасия Шевченко, Инна Терещенко, Полина Шевнина.

В резервный состав были включены Елизавета Фролова, Анастасия Егорова, Любовь Калинина, Маргарита Болдырева, Анастасия Зырянова, Екатерина Суханова, Ксения Караман, Анастасия Батманова.