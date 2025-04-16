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СБР утвердил списки тренировочных групп подготовки к сезону-2025/2026

На прошедшем исполкоме Союза биатлонистов России были утверждены списки биатлонистов групп подготовки к биатлонному сезону-2025/2026, сообщает официальный сайт СБР.

Тренировочные группы мужчин:

группа Юрия Каминского: Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Александр Корнев, Кирилл Бажин, Евгений Сидоров, Даниил Усов, Леонид Кульгускин, Александр Логинов

группа Сергея Башкирова, Павла Максимова и Романа Мусина: Сергей Коновалов, Михаил Стребко, Олег Домичек, Ярослав Конкин, Дмитрий Евменов, Никита Малюгин, Роман Канаровский, Егор Прокудин, Денис Иродов

группа Артёма Истомина: Карим Халили.

Тренировочные группы женщин:

группа Михаила Шашилова и Николая Загурского: Наталия Шевченко, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Светлана Миронова, Юлия Шеллер

группа Артёма Истомина и Виталия Норицына: Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Елизавета Фролова, Анастасия Гришина, Маргарита Болдырева, Екатерина Суханова

группа Юрия Каминского и Андрея Падина: Виктория Сливко.