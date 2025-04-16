СБР утвердил списки тренировочных групп подготовки к сезону-2025/2026
На прошедшем исполкоме Союза биатлонистов России были утверждены списки биатлонистов групп подготовки к биатлонному сезону-2025/2026, сообщает официальный сайт СБР.
Тренировочные группы мужчин:
- группа Юрия Каминского: Даниил Серохвостов, Эдуард Латыпов, Александр Корнев, Кирилл Бажин, Евгений Сидоров, Даниил Усов, Леонид Кульгускин, Александр Логинов
- группа Сергея Башкирова, Павла Максимова и Романа Мусина: Сергей Коновалов, Михаил Стребко, Олег Домичек, Ярослав Конкин, Дмитрий Евменов, Никита Малюгин, Роман Канаровский, Егор Прокудин, Денис Иродов
- группа Артёма Истомина: Карим Халили.
Тренировочные группы женщин:
- группа Михаила Шашилова и Николая Загурского: Наталия Шевченко, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Светлана Миронова, Юлия Шеллер
- группа Артёма Истомина и Виталия Норицына: Анастасия Халили, Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Елизавета Фролова, Анастасия Гришина, Маргарита Болдырева, Екатерина Суханова
- группа Юрия Каминского и Андрея Падина: Виктория Сливко.
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