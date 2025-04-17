Лиза Виттоцци оценила, сможет ли она конкурировать с француженками в новом сезоне

Победитель Кубка мира — 2023/2024 итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци высказалась о соперничестве с биатлонистками сборной Франции в новом сезоне.

«Французская команда — великолепна. Они действительно показали отличные результаты, но сомнений в этом не было, ведь они уже были на вершине прошлой зимой. Сезоны никогда не бывают одинаковыми, всегда может что-то случиться. В любом случае я уверена, что смогу с ними конкурировать», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia со ссылкой на Le Dauphiné Libéré.

Напомним, Лиза Виттоцци не выступала с начала сезона-2024/2025 из-за проблем со спиной, а потом решила досрочно его завершить ради подготовки к ОИ-2026.