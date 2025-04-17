Тренер сборной Франции поделился мнением насчёт сезона биатлонистки Боте

Тренер сборной Франции по биатлону Сирил Бурде поделился своими впечатлениями от выступления в сезоне-2024/2025 французской биатлонистки Полы Боте, которая вернулась к соревнованиям на Кубке мира после травмы.

«Её победное возвращение в Оберхофе было просто невероятным! Чтобы дать ей возможность вернуться в Кубок мира, нам пришлось оставить за бортом Софи Шово, которая как раз до этого попала на подиум в Хохфильцене. Это было спорное решение, о котором много говорили, но в итоге оно оказалось верным, потому что Пола приехала в отличной форме и победила. Она чередовала выступления, соответствующие её потенциалу, — как, например, в Оберхофе или в масс-старте в Осло-Холменколлене, где финишировала пятой. Вероятно, под давлением ответственности упустила другие возможности. Несмотря на это, сезон всё равно остаётся очень хорошим для неё», — приводит слова тренера Nordic Magazine.

Напомним, Пола Боте выиграла женский спринт в Оберхофе, эта победа стала первой в её карьере. До успеха спортсменка переживала травму и восстановление. Она также входила в состав сборной Франции на ОИ-2022, но так и не пробежала ни одной гонки в Пекине.