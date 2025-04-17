Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален вместе посетили матч минского «Динамо»
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален вместе посетили третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором минское «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась разгромной победой со счётом 8:0 в пользу минского «Динамо».
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
16 апреля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
8 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Мороз (Горбунов, Хенкель) – 04:52 (5x5) 2:0 Лайл (Тирни) – 05:26 (5x5) 3:0 Мороз (Горбунов, Лайл) – 08:49 (5x5) 4:0 Пинчук (Горбунов) – 25:47 (5x4) 5:0 Тирни – 34:33 (5x5) 6:0 Липский – 37:08 (5x5) 7:0 Бориков (Тирни) – 41:20 (5x5) 8:0 Усов (Пинчук, Энас) – 52:17 (5x5)
Фото: скриншот из трансляции
Фото: скриншот из трансляции
Домрачева и Бьорндален — дважды родители. В октябре 2016 года Домрачева родила Бьорндалену дочь, которую назвали Ксенией. В июле 2023 года у них родилась ещё одна дочь, её назвали Мирой.
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