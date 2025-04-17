Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален вместе посетили матч минского «Динамо»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира белорусская биатлонистка Дарья Домрачева и восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален вместе посетили третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором минское «Динамо» принимало на своём льду челябинский «Трактор». Встреча завершилась разгромной победой со счётом 8:0 в пользу минского «Динамо».

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Домрачева и Бьорндален — дважды родители. В октябре 2016 года Домрачева родила Бьорндалену дочь, которую назвали Ксенией. В июле 2023 года у них родилась ещё одна дочь, её назвали Мирой.