Бывший главный тренер сборной Германии по биатлону будет работать с командой Польши

Словенский тренер Урош Велепец, ушедший в отставку с поста главного тренера мужской сборной Германии по биатлону после чемпионата мира в Ленцерхайде-2025 из-за разногласий со спортивным директором сборной Феликсом Биттерлингом, возможно, в следующем сезоне будет работать с командой Польши.

«Действительно, после окончания сезона в тренерском штабе произойдут изменения. Сезон ещё не завершён, поэтому мы пока не можем сказать точно, какие именно это будут изменения. Всё будет известно после окончания сезона, тогда мы сможем официально всех проинформировать», — приводит слова пресс-секретаря польской ассоциации биатлона Матеуша Круля издание Fondo Italia.

Напомним, в прошедшем сезоне Кубка мира — 2024/2025 мужская сборная Польши заняла 14-е место в Кубке наций, женская команда стала в общекомандном зачёте 11-й.