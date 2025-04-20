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«Несправедливая дичь!» Губерниев – о том, что чемпионка России Плюснина вне сборной

«Несправедливая дичь!» Губерниев – о том, что чемпионка России Плюснина вне сборной
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Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал невключение российской биатлонистки Полины Плюсниной в состав сборной России на централизованную подготовку.

«Ой, вода горячая пошла у биатлонистов! Чемпионку России в спринте и призёра в пасьюте Полину Плюснину не взяли на централизованную подготовку в сборную! Полина по факту сезон провела очень сильно, несмотря на пропуск стартов в болезни! Всё это несправедливая дичь, которая у СБР продолжается из года в год!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В марте 2025 года Плюснина выиграла золото чемпионата России, став первой в спринтерской гонке в Ханты-Мансийске.

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