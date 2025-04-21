Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Считаю, что всегда могу сделать лучше». Эрик Перро — о прошедшем сезоне

«Считаю, что всегда могу сделать лучше». Эрик Перро — о прошедшем сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира по биатлону французский биатлонист Эрик Перро поделился своими впечатлениями о прошедшем биатлонном сезоне и подвёл некоторые его итоги.

«Этот сезон был действительно волшебным по многим аспектам. Во-первых, я смог достичь своих первых крупных целей и одновременно осуществить свою детскую мечту, особенно с личным титулом чемпиона мира.

Также это было волшебно, потому что с командой мы показали выдающиеся результаты. Эстафеты — это то, что я не могу контролировать индивидуально, и теоретически я могу провести карьеру, так и не добившись успеха в этом виде. Однако в этом сезоне мы пережили исключительные моменты как команда. Так что есть эта как индивидуальная, так и командная магия.

Я считаю, что всегда могу сделать лучше. Но если быть реалистом, возможно, я не ожидал, что всё сложится так хорошо. В последние годы всегда возникали небольшие проблемы. В этом году я практически смог выполнить всё, что хотел, от А до Я. Но, конечно, всегда есть возможность сделать немного лучше», – приводит слова биатлониста Ski Nordic.

Напомним, в сезоне Кубка мира — 2024/2025 Эрик Перро стал третьим в общем зачёте, а на чемпионате мира – 2025, который проходил в норвежском Ленцерхайде, он завоевал две золотые медали: в индивидуальной гонке на 20 км и в смешанной эстафете.

Материалы по теме
«Несправедливая дичь!» Губерниев – о том, что чемпионка России Плюснина вне сборной
Материалы по теме
Халили отобрал у Серохвостова миллион! Как закончился сезон в российском биатлоне
Халили отобрал у Серохвостова миллион! Как закончился сезон в российском биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android