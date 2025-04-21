«Считаю, что всегда могу сделать лучше». Эрик Перро — о прошедшем сезоне

Трёхкратный чемпион мира по биатлону французский биатлонист Эрик Перро поделился своими впечатлениями о прошедшем биатлонном сезоне и подвёл некоторые его итоги.

«Этот сезон был действительно волшебным по многим аспектам. Во-первых, я смог достичь своих первых крупных целей и одновременно осуществить свою детскую мечту, особенно с личным титулом чемпиона мира.

Также это было волшебно, потому что с командой мы показали выдающиеся результаты. Эстафеты — это то, что я не могу контролировать индивидуально, и теоретически я могу провести карьеру, так и не добившись успеха в этом виде. Однако в этом сезоне мы пережили исключительные моменты как команда. Так что есть эта как индивидуальная, так и командная магия.

Я считаю, что всегда могу сделать лучше. Но если быть реалистом, возможно, я не ожидал, что всё сложится так хорошо. В последние годы всегда возникали небольшие проблемы. В этом году я практически смог выполнить всё, что хотел, от А до Я. Но, конечно, всегда есть возможность сделать немного лучше», – приводит слова биатлониста Ski Nordic.

Напомним, в сезоне Кубка мира — 2024/2025 Эрик Перро стал третьим в общем зачёте, а на чемпионате мира – 2025, который проходил в норвежском Ленцерхайде, он завоевал две золотые медали: в индивидуальной гонке на 20 км и в смешанной эстафете.