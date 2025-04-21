30-летняя немецкая биатлонистка объявила о завершении карьеры

Немецкая биатлонистка Марион Визенсартер приняла решение завершить свою профессиональную карьеру в возрасте 30 лет.

«После многих лет, полных пота, снега и эмоций, я говорю: «Прощай, профессиональный спорт!» Я заканчиваю свою активную карьеру в биатлоне. Это было время с множеством прекрасных, но и сложных моментов. Я невероятно благодарна за всё, что мне удалось пережить. Огромное спасибо моей семье, друзьям, спонсорам, моему клубу, всем спортсменам и тренерам — без вас этого всего не было бы возможно! Особенно мне приятно, что я имела привилегию познакомиться с таким количеством людей, увлечённых спортом, и разделить с ними одну и ту же страсть. Биатлону я, конечно, останусь верна — теперь как фанат и болельщик на трассе или как водитель для подъёма на гору на некоторых соревнованиях», – написала биатлонистка в одной из своих социальных сетей.

В сезоне-2024/2025 Марион Визенсартер выступила на нескольких этапах Кубка IBU, заняв второе место в смешанной эстафете в Обертиллиахе (Германия), а также несколько раз попав в цветочную церемонию в личных гонках.