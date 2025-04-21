«Мы люди, а не машины». Доротея Вирер — о подготовке к ОИ-2026

Четырёхкратная чемпионка мира и многократная медалистка Олимпийских игр итальянка Доротея Вирер рассказала о том, чего ожидает от предстоящей подготовки к домашним Олимпийским играм — 2026 в итальянских Кортино д'Ампеццо и Милане.

«К домашним играм будет особенная подготовка, и я ожидаю, что буду проводить много часов на тренировках, и, думаю, будет много моментов, когда я буду чувствовать себя как плохо, так и хорошо. Думаю, что будет много взлётов и падений.

Мы все люди, а не машины, и, наверно, должен быть элемент везения, чтобы попасть в эти две недели в своё идеальное состояние», – сказала Вирер в видео, опубликованном The Olympic Games в социальной сети X.

35-летняя Вирер трижды становилась бронзовым призёром олимпийских игр. Она дважды завоёвывала бронзовые медали в смешанных эстафетах (Сочи-2014, Пхёнчхан-2018) и становилась бронзовым призёром в спринтерской гонке на Олимпиаде-2022 в китайском Пекине.