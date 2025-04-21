«Они думают о кликах, используя моё имя». Тандреволд — об общении со СМИ

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала о своих непростых взаимоотношениях с представителями средств массовой информации.

«На самом деле мне кажется, что они не воспринимают меня как человека, они, скорее, думают о кликах, которые можно получить, используя моё имя. Речь идёт о том, чтобы вызвать эмоции, разочарования и использовать цитаты. Теперь я пытаюсь больше не быть собой в медиа. Вероятно, что это не очень хорошо работает, но я стараюсь давать политически правильные и скучные ответы», – сказала биатлонистка во время записи подкаста Big 5 med Nils og Harald.

В прошедшем сезоне Кубка мира — 2024/2025 Тандреволд заняла 27-е место в общем зачёте. Также она стала серебряным призёром чемпионата мира – 2025 в норвежском Ленцерхайде, завоевав награду в эстафетной гонке.