Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Они думают о кликах, используя моё имя». Тандреволд — об общении со СМИ

«Они думают о кликах, используя моё имя». Тандреволд — об общении со СМИ
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала о своих непростых взаимоотношениях с представителями средств массовой информации.

«На самом деле мне кажется, что они не воспринимают меня как человека, они, скорее, думают о кликах, которые можно получить, используя моё имя. Речь идёт о том, чтобы вызвать эмоции, разочарования и использовать цитаты. Теперь я пытаюсь больше не быть собой в медиа. Вероятно, что это не очень хорошо работает, но я стараюсь давать политически правильные и скучные ответы», – сказала биатлонистка во время записи подкаста Big 5 med Nils og Harald.

В прошедшем сезоне Кубка мира — 2024/2025 Тандреволд заняла 27-е место в общем зачёте. Также она стала серебряным призёром чемпионата мира – 2025 в норвежском Ленцерхайде, завоевав награду в эстафетной гонке.

Материалы по теме
Всем всё доказала. Как Виктория Сливко стала лидером российского биатлона
Всем всё доказала. Как Виктория Сливко стала лидером российского биатлона
Материалы по теме
«Мы люди, а не машины». Доротея Вирер — о подготовке к ОИ-2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android