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Губерниев: Даниил Серохвостов покинул сборную Новосибирской области!

Губерниев: Даниил Серохвостов покинул сборную Новосибирской области!
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Чемпион страны в спринте 26-летний российский биатлонист Даниил Серохвостов сменил региональную сборную. Об этом сообщил известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«А биатлонист Серохвостов сегодня покинул сборную Новосибирской области! Теперь Даниил будет выступать за ХМАО-Югра! Вот так!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, что Серохвостов претендовал на первое место в рейтинге Союза биатлонистов России по итогам сезона-2024/2025. За такое достижение спортсмену полагается 1 млн рублей призовыми. Однако в концовке сезона Даниил уступил эту позицию Кариму Халили, представляющему Москву.

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