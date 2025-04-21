Слепцова согласилась с тем, что уровень российского биатлона упал за три последних года

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова оценила влияние международного бана на уровень отечественного биатлона.

– Серохвостов, кстати, сказал, что уровень российского биатлона упал в сравнении с тем, что было три года назад в олимпийском сезоне. Вы с ним согласны?

– Да, согласна. Нет международных стартов, нет такой конкуренции. Когда ты три года варишься в одной кастрюле, никакого развития нет, — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

«Думаю, российский биатлон за три года не сохранил свой уровень. Во всех планах», — заявил ранее Серохвостов.