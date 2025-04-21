«Почему бы и нет?» Светлана Слепцова — о своём отношении к смене спортивного гражданства

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, как относится к смене спортивного гражданства.

«Если есть такая возможность и ты знаешь, к чему ты идёшь, чего ты хочешь добиться в этой спортивной жизни, то почему бы и нет? Особенно когда понимаешь, что сейчас в своей стране у тебя вообще никаких шансов. Мне на самом деле сложно рассуждать на эту тему, потому что такой выбор передо мной никогда не стоял. Однако если спортсмен поставил перед собой высокую цель, у него есть мотивация добиться этого, но сделать этого не может по не зависящим от него обстоятельствам, нужно использовать любой шанс», — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.