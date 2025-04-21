«Для меня это настоящий шок». Светлана Слепцова отреагировала на уход братьев Бё из спорта

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова призналась, что была в шоке от решения титулованных норвежцев Йоханнеса и Тарьея Бё завершить свои карьеры по итогам сезона-2024/2025.

«Для меня это был настоящий шок. Я вообще сначала подумала, что это шутка, но это оказалось правдой. Действительно, через год же Олимпийские игры, а они делают такое заявление. Почему? Может быть, они и правда устали от спорта и хотят побыть с семьёй. С одной стороны, я их понимаю. У меня было точно такое же состояние, когда я узнала, что жду ребёнка и через неделю моя спортивная карьера завершится. Я почувствовала такое облегчение! Это очень сложно представить и описать словами. Но что у них произошло?

Мне кажется, мы никогда об этом не узнаем. Можно понять Тарьея, который уже достаточно возрастной спортсмен, ему тяжело удержаться в составе сборной Норвегии. Но Йоханнес… Это очень странное решение. Странное ещё и в том, что на пресс-конференции он обливался слезами. Словно испытывал не облегчение, а сожаление, и всё происходило не по его воле», — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.