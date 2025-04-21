Светлана Слепцова рассказала, какое сообщение написала завершившему карьеру Тарьею Бё

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова рассказала, какое сообщение отправила трёхкратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира норвежцу Тарьею Бё, который по итогам сезона-2024/2025 завершил профессиональную карьеру вместе со своим братом Йоханнесом.

– Вы не писали братьям Бё после их заявления о завершении карьеры?

– Тарьею написала, сказала спасибо за дружбу, за карьеру и пожелала удачи во всём, — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Слепцова завершила карьеру в 2017 году. С Тарьеем Бё у Светланы были тёплые дружеские отношения.