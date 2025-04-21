«Даже букашку не обидят». Светлана Слепцова рассказала о характере братьев Бё вне спорта

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова дала характеристику титулованным норвежским братьям Тарьею и Йоханнесу Бё, которые завершили карьеры по итогам сезона-2024/2025.

– Как бы вы их как людей охарактеризовали, а не как спортсменов?

– Ну я близко общалась только с Тарьеем, с Йоханнесом мы практически не сталкивались. Но они очень весёлые, общительные. Уверена, что даже букашку не обидят. А если убрать их спортивные заслуги, то они просто хорошие парни. Они могут и пошутить, и погрустить, и выиграть, и проиграть. У них прекрасные семьи, прекрасные родители, которые всё время приезжают на соревнования, — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.