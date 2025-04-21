Слепцова рассказала, в чём сейчас российский биатлон сильно уступает международному

Олимпийская чемпионка 2010 года и чемпионка мира 2009 года в эстафетах российская биатлонистка Светлана Слепцова сравнила текущий уровень российского биатлона с мировым.

«Главное впечатление – то, как стали стрелять. Особенно выделю биатлонисток. Сборная Франции просто лучшая уже второй год, а как они стреляют – это нечто. Быстро и без потери качества!

Разница между российским и мировым биатлоном очень большая. Я не знаю, как смотрелись бы сейчас российские спортсмены в Кубке мира по скорости на дистанции, это оценить нереально, но в стрельбе будет большой проигрыш – 100%. С четырёх рубежей секунд 20-30 будет. Разница видна сразу. Я очень хочу, чтобы наши побыстрее вернулись на международные старты. Пока же российские биатлонисты просто теряют время. Не могу сказать, что впустую, но все же стремятся выступать с лучшими. Только в такой конкуренции может вырасти и твой собственный уровень», — сказала Слепцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.